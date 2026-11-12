NYT: во Франции обнаружили украденные из ресторана гравюры Пикассо

Фото: https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr

Во Франции нашли шесть гравюр Пабло Пикассо, которые были похищены из ресторана L’Amandier. Их обнаружили в доме неподалеку. Об этом сообщила газета New York Times.

Кражу совершили в ночь на 2 октября. Работы находились в зале ресторана, расположенного на Французской Ривьере в деревне Мужен. Зал заведения посвящен творчеству художника.

Двое неизвестных в масках проникли в зал Salon Picasso и забрали шесть работ, а третий сообщник ждал их в машине. Стоимость похищенного превышает 100 тысяч евро (около 9 миллионов рублей. – Прим. ред.).

Гравюры обнаружили 3 ноября в ходе обыска. Они лежали рядом с садовыми инструментами и стопкой белья в доме, расположенном рядом с рестораном. Все работы были целы, их вернули владельцу – коллекционеру Матье Отану. Полиция задержала семерых подозреваемых.

Согласно версии следствия, трое из фигурантов принимали непосредственное участие в совершении преступления, а остальные могли оказывать помощь с логистикой или сокрытием похищенного.

Дело также связывают с угоном автомобиля, совершенным за несколько месяцев до этого в том же регионе. Командир местной военной полиции Гийом Пледи уточнил, что злоумышленники вовлечены в разные виды преступлений, поэтому они адаптируются к тому, на чем могут зарабатывать.

Ранее сообщалось, что четверо вооруженных злоумышленников совершили ограбление в ювелирном магазине компании De Beers в Париже. Инцидент произошел на улице Рю-де-ля-Пэ. У преступников были автоматы Калашникова, но им удалось скрыться. Предварительно, ущерб составил более 1 миллиона евро. В настоящее время полиция разыскивает преступников.