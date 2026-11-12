Лидера рок-группы "Разные люди" Чернецкого похоронили в Санкт-Петербурге

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Основателя, лидера и вокалиста рок-группы "Разные люди" Александра Чернецкого похоронили на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом РИА Новости сказал гитарист коллектива Дмитрий Ковалев.

Сердце Чернецкого остановилось 8 ноября. Музыканту было 60 лет. Его память почтили рок-музыкант Гарик Сукачев и продюсер Александр Бессмертный. При жизни вокалист страдал болезнью Бехтерева, также он перенес несколько серьезных операций.

Чернецкий родился в 1966 году в Харькове. Группу "Разные люди" он основал в 1983-м во время учебы в школе. Через шесть лет коллектив выпустил дебютный альбом. В 1999 году группу воссоздали в новом составе после переезда музыканта в Санкт-Петербург.

За свою карьеру исполнитель участвовал в записи свыше 30 музыкальных альбомов, многие из которых стали классикой советского и русского рока.