Суд арестовал обвиняемого в убийстве главврача клиники в ТиНАО

Фото: MAX/"Столичный СК"

Гражданин Германии Даниэль Кольс, обвиняемый в убийстве главного врача частной медклиники "КМ-клиник" Марины Каган, проведет под стражей два месяца. Такое решение принял суд, передает РИА Новости.

Срок ареста истечет 10 января 2027 года. При этом свою вину фигурант признал.

Тело Каган с признаками насильственной смерти обнаружили в частном доме ТиНАО. Было возбуждено уголовное дело. По предварительной версии, Кольс толкнул женщину с лестницы, затем не менее 4 раз ударил ее головой о ступени, а после задушил полиэтиленовым пакетом. Фигуранта задержали в тот же день, когда было найдено тело.

Мотивом преступления, как считают следователи, послужила личная неприязнь. По версии СМИ, гражданина ФРГ связывали с главврачом тайные любовные отношения, о которых никто не знал. Убийству могла предшествовать вспышка ревности, уверены журналисты.

