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12 ноября, 16:25

Общество

Ямпольская заявила, что готовит публике "сюрприз" вместе с Пахмутовой

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Советник президента РФ Елена Ямпольская рассказала журналистам, что 19 ноября на концерте, посвященном финалу общероссийского конкурса песенной поэзии имени Николая Добронравова, она совместно с вдовой поэта, композитором, народной артисткой СССР Александрой Пахмутовой представит зрителям "сюрприз".

"Мы с Александрой Николаевной подготовили сюрприз, который, надеюсь, понравится многим", – поделилась она.

Мероприятие пройдет в Национальном центре "Россия". Конкурс планируется проводить ежегодно. Он был инициирован Ямпольской, которая возглавила оргкомитет. Заявки принимались по нескольким тематическим категориям: "О защитниках Отечества", "О Родине", "О дружбе", "Для детей", "Любовная лирика", "О семье", "Труд, призвание, выбор жизненного пути" и "Открытая тема".

Участие в конкурсе могли принять все желающие старше 14 лет. Произведения могли быть написаны как индивидуально, так и в соавторстве, но обязательно на русском языке.

Победителей определили в мае на заседании оргкомитета. Лучшими были признаны 13 работ, автором 12 из которых стали участники из 11 регионов страны. Эти произведения впервые будут представлены на гала-концерте.

Ранее стало известно, что следующий международный музыкальный конкурс "Интервидение" пройдет осенью 2027 года в Саудовской Аравии. Дата и город проведения конкурса будут определены в ближайшее время.

До этого предполагалось, что "Интервидение" пройдет там же в 2026 году, но стало известно, что конкурс не состоится. Уточнялось, что его не получится провести в связи с комплексом обстоятельств.

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