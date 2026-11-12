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12 ноября, 16:13

Политика

Путин заявил, что в Константиновке остается около 400–500 гражданских

Фото: ТАСС/Александр Полегенько

В населенном пункте Константиновка в Донбассе остаются около 400–500 гражданских лиц. Об этом заявил Владимир Путин во время встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

Российский лидер предложил провести там гуманитарную миссию по аналогии с Алешками и пригласить представителей зарубежной прессы, в том числе из США.

По словам Путина, к организации миссии следует привлечь уполномоченных по правам человека как со стороны Москвы, так и Киева. Президент отметил, что это позволит обеспечить объективное освещение ситуации и защиту прав гражданских лиц.

Ранее во время переговоров с представителями США глава государства назвал опыт сотрудничества в ситуации вокруг Алешек в Херсонской области хорошим, поэтому и предложил повторить гуманитарную миссию в Константиновке. Российская сторона, по его словам, контролирует населенный пункт и готова обеспечить безопасность миссии.

Президент отмечал, что России требуется пять суток на разминирование населенного пункта. При этом если Киев считает, что город остается под контролем Украины, то украинская сторона тоже может обеспечить безопасность со своей стороны, добавил Путин.

Об освобождении города стало известно еще 3 июля. Тем не менее из-за активности вражеских беспилотников гражданские службы пока не могут приступить к работе в населенном пункте.

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