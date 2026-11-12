Путин высказался за вечный мир на Украине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов​

Владимир Путин заявил, что хотел бы, чтобы мир на Украине был вечным. Об этом российский лидер высказался во время встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

Глава государства также отметил, что Россия всегда говорила о неприемлемости присутствия иностранных войск на Украине. По его словам, такие силы являются законной целью для Вооруженных сил РФ.

Кроме того, возможность размещения иностранных военных на украинской территории угрожает нацбезопасности России. Отдельно президент подчеркнул, что Россия хотела бы, чтобы США поработали с Европой, а европейцы определились, чего они хотят – мира или войны.

Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером проходит в Кремле. Российский лидер во время беседы, в частности, попросил американских представителей передать благодарность первой леди США Мелании Трамп за участие в решении гуманитарного вопроса вокруг Алешек.

По его словам, опыт сотрудничества в этой ситуации оказался хорошим. В связи с этим российский лидер предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке по опыту Алешек. Путин подчеркнул, что в настоящее время РФ контролирует населенный пункт и готова обеспечить безопасность гуманитарной миссии.

