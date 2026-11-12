Виктория Бекхэм передала своему сыну Бруклину права на товарный знак с его именем

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Дизайнер и экс-участница поп-группы Spice Girls Виктория Бекхэм решила сделать первый шаг к примирению с сыном Бруклином, передав тому права на товарный знак с его именем. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, Бекхэм уже подготовила все документы для передачи прав на знаки сыновьям Бруклину, Ромео и Крузу. Она также выразила надежду, что этот жест поможет наладить отношения.

Дизайнер зарегистрировала товарные знаки с именами четырех детей, в том числе дочери Харпер, в 2016 году. Спустя время данный вопрос послужил одним из поводов для разногласий в семье.

О разладе заговорили в начале мая 2025 года, когда экс-футболисту Дэвиду Бекхэму исполнилось 50 лет, однако его сын Бруклин не был замечен среди многочисленных гостей на празднике. После этого пользователи соцсетей обрушились с критикой на его жену Николу Пельтц и призывали наследника футболиста "открыть глаза".

Спустя время Бруклин обвинил родителей в нападках на Пельтц. Он рассказал, что прилетел вместе с супругой в Лондон на юбилей отца, однако тот игнорировал его предложения увидеться и хотел встретиться только на вечеринке.

Кроме того, по его словам, родители вели себя неприлично на его свадьбе. Например, мать испортила его первый танец с женой, который они репетировали месяц.

