Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 ноября, 15:56

Шоу-бизнес

Виктория Бекхэм передала своему сыну Бруклину права на товарный знак с его именем

Фото: legion-media.com/Backgrid UK/Today Show/NBC

Дизайнер и экс-участница поп-группы Spice Girls Виктория Бекхэм решила сделать первый шаг к примирению с сыном Бруклином, передав тому права на товарный знак с его именем. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, Бекхэм уже подготовила все документы для передачи прав на знаки сыновьям Бруклину, Ромео и Крузу. Она также выразила надежду, что этот жест поможет наладить отношения.

Дизайнер зарегистрировала товарные знаки с именами четырех детей, в том числе дочери Харпер, в 2016 году. Спустя время данный вопрос послужил одним из поводов для разногласий в семье.

О разладе заговорили в начале мая 2025 года, когда экс-футболисту Дэвиду Бекхэму исполнилось 50 лет, однако его сын Бруклин не был замечен среди многочисленных гостей на празднике. После этого пользователи соцсетей обрушились с критикой на его жену Николу Пельтц и призывали наследника футболиста "открыть глаза".

Спустя время Бруклин обвинил родителей в нападках на Пельтц. Он рассказал, что прилетел вместе с супругой в Лондон на юбилей отца, однако тот игнорировал его предложения увидеться и хотел встретиться только на вечеринке.

Кроме того, по его словам, родители вели себя неприлично на его свадьбе. Например, мать испортила его первый танец с женой, который они репетировали месяц.

Читайте также


шоу-бизнесза рубежом

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика