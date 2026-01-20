Бруклин Бекхэм обвинил звездных родителей в нападках на его жену

Фото: ТАСС/АР/Invision/Vianney Le Caer

Старший сын экс-футболиста Дэвида и Виктории Бэкхем Бруклин обвинил родителей в нападках на его жену Николу Пельтц. Он рассказал об этом на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Он заявил, что "молчал месяцами" ради приватности, однако решил прокомментировать лживые слухи, которые якобы распространяют его родители и их окружение в прессе. Бруклин указал, что не стремится помириться с семьей, которая "годами контролировала" его жизнь, а теперь нападает в соцсетях и медиа.

"Я не под чьим-то каблуком – впервые в жизни стою за себя. Всю мою жизнь родители контролировали то, как наша семья выглядит в медиа", – подчеркнул 26-летний инфлюенсер.

По его словам, неискренние отношения и показные посты в соцсетях были частью среды, в которой он вырос. "Любовь" измерялась частотой опубликованных совместных фотографий, а также позированием на общем фото, даже если для этого нужно было бросить дела в ущерб работе.

Кроме того, по словам Бэкхема, родители вели себя неприлично на его свадьбе. По его словам, они не считают Пельтц членом семьи. Молодой человек обвинил их в попытке разрушить брак как до, так и после торжества. Например, Виктория в последний момент отказалась шить платье для невесты и назвала сына "злодеем", поскольку пара посадила за свой стол бабушек, у которых нет мужей.

Помимо этого, по словам Бруклина, мать испортила его первый танец с женой, который они репетировали месяц. Певец Марк Энтони перед 500 гостями позвал его на сцену якобы для этого танца, однако сына ждала мать.

"Она танцевала со мной совершенно неприлично прямо при всех. Я никогда не чувствовал себя более униженно и постыдно. Мы обновили клятвы ради новых, счастливых воспоминаний", – признался он.

Он также рассказал, что вопреки конфликту прилетел вместе с супругой в Лондон на юбилей отца, однако тот игнорировал его предложения увидеться и хотел встретиться только на вечеринке, где было много гостей и фотографов. В конце концов, бывший спортсмен согласился на личную встречу, но его условием было отсутствие Пельтц, что стало для Бруклина "пощечиной".

Из-за постоянного контроля и давления у сына Бэкхемов развилась тревожность, которая исчезла только после того, как он дистанцировался от родственников.

"Мы с женой не хотим жизнь, слепленную из фотографий, статей в прессе и манипуляций. Нам нужны только спокойствие, приватность и счастье – для нас и будущей семьи", – заключил он.

О разладе в звездной семье снова заговорили в начале мая 2025 года. Бэкхему-старшему исполнилось 50 лет, празднование растянулось на несколько дней, однако Бруклин не был замечен среди многочисленных гостей. После этого пользователи соцсетей обрушились с критикой на Пельтц и призывали наследника футболиста "открыть глаза", чтобы увидеть, кто она "на самом деле".

