18 марта, 12:39

Происшествия

8 россиян пострадали в ДТП с микроавтобусом на Пхукете

Фото: телеграм-канал SHOT

На Пхукете в результате ДТП с участием микроавтобуса пострадали 8 граждан России и 4 граждан Узбекистана. Об этом сообщил ТАСС генконсул РФ в провинции Пхукет Егор Иванов.

По уточненным данным, в результате инцидента погибла 1 гражданка Узбекистана. Остальные пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения, где им оказали помощь.

В настоящее время в больницах остаются 3 россиян, 2 из которых находятся в тяжелом состоянии. Полиция Таиланда проводит расследование обстоятельств ДТП.

ДТП произошло 18 марта в районе 04:00 по местному времени. Микроавтобус с российскими туристами направлялся на экскурсию к Симиланским островам. Водитель транспортного средства потерял контроль и врезался в столб электропередачи. Согласно его показаниям, причиной потери управления стало резкое торможение грузовика, двигавшегося непосредственно перед микроавтобусом.

Ранее 16 человек получили травмы после аварии с участием туристического автобуса в Таиланде. Инцидент произошел, когда группа туристов выехала из Бангкока на экскурсию. Проезжая по провинции Пхетчабури, автобус протаранил линию электропередачи.

Новости мира: пострадавшие в ДТП на Пхукете 11 россиян доставлены в больницы

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

Что известно о предложении направлять не желающих рожать женщин к психологу?

Минздрав предложил ввести репродуктивную диспансеризацию

Если женщина не хочет детей, специалист поможет разобраться и вывести на другие психологические моменты

Читать
закрыть

Почему мужчины жалуются на жизнь на первом свидании?

Нагрузка из-за неопределенности в современном мире заставляет мужчин испытывать дискомфорт

Мужчины стали более чувствительными: они могут говорить о том, что их беспокоит, открыто

Читать
закрыть

Как выстроить удаленную работу в условиях ограничений интернета?

Следует оценить ресурсы: в частности, посмотреть остатки мобильного трафика

Если сбой затягивается, надо письменно уведомить работодателя

Читать
закрыть

Как открытие нового подтипа рака изменит лечение пациентов?

Открытие позволяет искать новые пути улучшения лечения

Специалисты смогут выделить подгруппу больных с неблагоприятным прогнозом

Читать
закрыть

Могут ли запретить "обвинительные" публикации в СМИ?

В Кремле пока нет позиции по этому вопросу

В Госдуме призывают перестать придумывать новые запреты для журналистов

Читать
закрыть

