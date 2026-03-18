8 россиян пострадали в ДТП с микроавтобусом на Пхукете

На Пхукете в результате ДТП с участием микроавтобуса пострадали 8 граждан России и 4 граждан Узбекистана. Об этом сообщил ТАСС генконсул РФ в провинции Пхукет Егор Иванов.

По уточненным данным, в результате инцидента погибла 1 гражданка Узбекистана. Остальные пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения, где им оказали помощь.

В настоящее время в больницах остаются 3 россиян, 2 из которых находятся в тяжелом состоянии. Полиция Таиланда проводит расследование обстоятельств ДТП.

ДТП произошло 18 марта в районе 04:00 по местному времени. Микроавтобус с российскими туристами направлялся на экскурсию к Симиланским островам. Водитель транспортного средства потерял контроль и врезался в столб электропередачи. Согласно его показаниям, причиной потери управления стало резкое торможение грузовика, двигавшегося непосредственно перед микроавтобусом.

Ранее 16 человек получили травмы после аварии с участием туристического автобуса в Таиланде. Инцидент произошел, когда группа туристов выехала из Бангкока на экскурсию. Проезжая по провинции Пхетчабури, автобус протаранил линию электропередачи.