Эксперт Абанкина призвала ограничить использование гаджетов для педагогов

В Минпросвещения обсуждают введение возрастного запрета на использование гаджетов детьми. Возможно ли это и какие ограничения уже действуют – в материале Москвы 24.

Недетское дело

В министерстве просвещения РФ обсуждается возможный запрет на использование гаджетов детьми определенного возраста, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

По его словам, письменно ограничение пока не оформлено из-за сложности вопроса, поэтому на данный момент действует лишь запрет на использование телефонов на уроках в школе.





Сергей Кравцов министр просвещения РФ Ненормально, когда с трех лет ребенку дают смартфон или планшет, чтобы он не отвлекал родителей. Это ненормально. Это влияет на психологическое развитие ребенка.

Эксперт Минпросвещения, заведующая лабораторией Института изучения детства, семьи и воспитания Юлия Евграфова пояснила ТАСС, что в младенчестве частая смена цветовых и звуковых раздражителей негативно влияет на зрение и нервную систему человека.

"Ребенок не может осмыслить поток получаемой информации в силу незрелости нервной и когнитивной систем. Поэтому следует полностью исключить использование гаджета детьми до полутора лет, впрочем, как и просмотр телевизора", – сказала она.

По ее словам, в возрасте до двух лет устройство можно применять только для просмотра контента с объяснением родителей или видеообщения с родственниками. Причем время должно быть крайне ограничено.

Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил РИА Новости, что полностью разделяет тревогу министра.





Артем Метелев глава комитета Госдумы по молодежной политике Когда трехлетнему ребенку постоянно дают гаджет, чтобы он "не мешал", это наносит урон психологическому развитию. В этом возрасте смартфон не должен заменять живое общение, игры, прогулки.

В то же время, когда ребенок идет в школу, начинает заниматься в кружках, гуляет с друзьями и возвращается домой самостоятельно, он должен быть на связи с родителями, указал депутат.

"Без взрослых цифровая грамотность ребенка остается незавершенной. Задача мам и пап – объяснять, контролировать, быть в диалоге. Поэтому я согласен – совсем маленьким детям смартфон не нужен", – отметил глава комитета.

Для школьников же Метелев предложил выстроить "культуру цифровой безопасности", где главной защитой станут знания, ответственность и доверие.

Начать со взрослых?

По мнению зампреда комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталия Милонова, вопрос должен стоять не в плоскости однозначного запрета, а в контроле времени и контента.

"Это гораздо сложнее. От запрета ничего не изменится: несознательные родители не перестанут давать телефон ребенку, когда им нужно отдохнуть. Работать это не будет", – пояснил депутат в беседе с Москвой 24.

Он уточнил, что идти необходимо по пути максимального информирования и разъяснения, чем грозит бесконтрольное использование гаджетов ребенком.





Виталий Милонов зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Пусть психиатры и педагоги расскажут, какие изменения происходят у детей в сознании, мозге, психике. Если родители узнают правду, многие сами перестанут давать устройства. Из-за гаджетов у ребенка расшатывается нервная система, снижается способность к обучению. Создается зависимость – а она в любом виде крайне опасна.

Он добавил, что ребенок становится связан с этой привычкой, и попытка ограничить его будет вызывать истерические реакции. При этом, по мнению Милонова, контролировать запрет при помощи штрафов практически нереально.

"Мы не можем залезть в семью и сказать: "Запрещаем вам давать телефон ребенку". Конечно, это невозможно", – уточнил он.

Депутат также обратил внимание на то, что сами взрослые сидят в гаджетах, смотрят короткие видео и не видят в этом вреда, – а значит, и для ребенка.

В то же время профессор института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина в разговоре с Москвой 24 рассказала, что есть родители, которые разделяют обеспокоенность и стараются ограничить использование таких устройств. В частности, не давать гаджеты перед сном и во время еды, а также контролировать общее количество проведенных с ними часов.

"Но сделать это очень трудно, и виной тому в том числе сами взрослые. Даже воспитатели в детских садах сидят в гаджетах. Поэтому некоторые стараются нанимать педагогов более старшего возраста, которые хотя бы не проводят 100% времени в телефоне и могут организовать живую игру и общение с детьми. Это проблема взрослых, которые уже погружены в виртуальную среду", – пояснила она.

В связи с этим такие ограничения должны появиться для педагогов, пояснила Абанкина.





Ирина Абанкина профессор института образования НИУ ВШЭ В отношении них введение запретов в стандарты профессиональной деятельности – вещь непростая. Тем не менее, я считаю, это абсолютно необходимо. Регулирование только детей вряд ли приведет к успеху, потому что они во многом копируют поведение взрослых.

В школах же, как правило, все должны оставить телефоны при входе в класс и получить обратно на переменах. Некоторые учебные заведения просят оставлять устройства при входе в здание. В случае экстренной необходимости администрация сама может найти ребенка, отметила Абанкина.

"Во многих странах, особенно в европейских, тоже ищут способы ограничить доступ школьников к гаджетам. Однако сказать, что эти меры очень эффективны, сложно. Дети могут оставить один телефон, но у многих их больше, и обойти ограничения достаточно легко. К счастью, к обыскам никто не прибегает", – добавила эксперт.

В целом такие запреты предотвращают открытое массовое использование гаджетов, но чем больше чего-то не разрешают, тем больше путей обхода находится в дальнейшем, заключила она.

