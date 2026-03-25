Эксперт Абанкина призвала ограничить использование гаджетов для педагогов

В Минпросвещения обсуждают введение возрастного запрета на использование гаджетов детьми. Возможно ли это и какие ограничения уже действуют – в материале Москвы 24.
Недетское дело
В министерстве просвещения РФ обсуждается возможный запрет на использование гаджетов детьми определенного возраста, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
По его словам, письменно ограничение пока не оформлено из-за сложности вопроса, поэтому на данный момент действует лишь запрет на использование телефонов на уроках в школе.
Эксперт Минпросвещения, заведующая лабораторией Института изучения детства, семьи и воспитания Юлия Евграфова пояснила ТАСС, что в младенчестве частая смена цветовых и звуковых раздражителей негативно влияет на зрение и нервную систему человека.
"Ребенок не может осмыслить поток получаемой информации в силу незрелости нервной и когнитивной систем. Поэтому следует полностью исключить использование гаджета детьми до полутора лет, впрочем, как и просмотр телевизора", – сказала она.
По ее словам, в возрасте до двух лет устройство можно применять только для просмотра контента с объяснением родителей или видеообщения с родственниками. Причем время должно быть крайне ограничено.
Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил РИА Новости, что полностью разделяет тревогу министра.
В то же время, когда ребенок идет в школу, начинает заниматься в кружках, гуляет с друзьями и возвращается домой самостоятельно, он должен быть на связи с родителями, указал депутат.
"Без взрослых цифровая грамотность ребенка остается незавершенной. Задача мам и пап – объяснять, контролировать, быть в диалоге. Поэтому я согласен – совсем маленьким детям смартфон не нужен", – отметил глава комитета.
Для школьников же Метелев предложил выстроить "культуру цифровой безопасности", где главной защитой станут знания, ответственность и доверие.
Начать со взрослых?
По мнению зампреда комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталия Милонова, вопрос должен стоять не в плоскости однозначного запрета, а в контроле времени и контента.
"Это гораздо сложнее. От запрета ничего не изменится: несознательные родители не перестанут давать телефон ребенку, когда им нужно отдохнуть. Работать это не будет", – пояснил депутат в беседе с Москвой 24.
Он уточнил, что идти необходимо по пути максимального информирования и разъяснения, чем грозит бесконтрольное использование гаджетов ребенком.
Он добавил, что ребенок становится связан с этой привычкой, и попытка ограничить его будет вызывать истерические реакции. При этом, по мнению Милонова, контролировать запрет при помощи штрафов практически нереально.
"Мы не можем залезть в семью и сказать: "Запрещаем вам давать телефон ребенку". Конечно, это невозможно", – уточнил он.
Депутат также обратил внимание на то, что сами взрослые сидят в гаджетах, смотрят короткие видео и не видят в этом вреда, – а значит, и для ребенка.
В то же время профессор института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина в разговоре с Москвой 24 рассказала, что есть родители, которые разделяют обеспокоенность и стараются ограничить использование таких устройств. В частности, не давать гаджеты перед сном и во время еды, а также контролировать общее количество проведенных с ними часов.
"Но сделать это очень трудно, и виной тому в том числе сами взрослые. Даже воспитатели в детских садах сидят в гаджетах. Поэтому некоторые стараются нанимать педагогов более старшего возраста, которые хотя бы не проводят 100% времени в телефоне и могут организовать живую игру и общение с детьми. Это проблема взрослых, которые уже погружены в виртуальную среду", – пояснила она.
В связи с этим такие ограничения должны появиться для педагогов, пояснила Абанкина.
В школах же, как правило, все должны оставить телефоны при входе в класс и получить обратно на переменах. Некоторые учебные заведения просят оставлять устройства при входе в здание. В случае экстренной необходимости администрация сама может найти ребенка, отметила Абанкина.
"Во многих странах, особенно в европейских, тоже ищут способы ограничить доступ школьников к гаджетам. Однако сказать, что эти меры очень эффективны, сложно. Дети могут оставить один телефон, но у многих их больше, и обойти ограничения достаточно легко. К счастью, к обыскам никто не прибегает", – добавила эксперт.
В целом такие запреты предотвращают открытое массовое использование гаджетов, но чем больше чего-то не разрешают, тем больше путей обхода находится в дальнейшем, заключила она.