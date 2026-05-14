Движение поездов на Сокольнической линии метро введено в график

Движение поездов на юго-западном участке Сокольнической линии метро введено в график, сообщает столичный Дептранс.

Время ожидания составов на красной ветке увеличивалось днем 14 мая из-за падения человека на пути.

По аналогичной причине ранее увеличивались интервалы между вагонами на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии. Движение было оперативно восстановлено.

Падение пассажира на пути до этого стало причиной приостановки движения поездов на Сокольнической линии метро между станциями "Сокольники" и "Бульвар Рокоссовского" по направлению из центра. Причем в обратную сторону составы следовали с увеличенными интервалами.