Рейсы "Аэрофлота" между Москвой и Дубаем возобновятся с 1 июня

Регулярные рейсы авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы в Дубай возобновятся с 1 июня, сообщила пресс-служба перевозчика.

В компании уточнили, что в июне полеты будут осуществляться один раз в сутки, а с 1 июля частота увеличится до двух рейсов в день.

Также там добавили, что на воздушной линии Москва – Дубай – Москва будут использовать лайнеры Boeing 737 с двухклассной компоновкой – классами "эконом" и "бизнес".

Ранее авиасообщение между Санкт-Петербургом и Дубаем возобновила авиакомпания Emirates. С 1 мая полеты выполняются 4 раза в неделю. Отмечалось, что регулярные рейсы на маршруте были приостановлены 28 февраля.