Emirates возобновила регулярное авиасообщение между Петербургом и Дубаем

Авиакомпания Emirates возобновляет регулярное авиасообщение между Санкт-Петербургом и Дубаем с 1 мая. Об этом сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы".

"Полеты будут выполняться четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям", – уточняется в сообщении.

Регулярные рейсы на маршруте были приостановлены 28 февраля.

15 апреля Росавиация разрешила отечественным перевозчикам выполнять рейсы из России в Израиль в период с 07:00 по 01:00 по московскому времени вплоть до 15 мая. При этом в ночное время, то есть с 01:00 по 07:00, рейсы запрещены.

В Минтрансе РФ указывали, что регулярное авиасообщение со странами Ближнего Востока будет возобновляться при первой возможности. Полностью рейсы в Израиль будут возобновлены, как только станет полностью безопасно.