Силы ПВО сбили 75 украинских БПЛА над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 75 украинских беспилотников над регионами страны, уточняет пресс-служба Минобороны РФ.

В период с 12:00 по 16:00 ПВО перехватили и сбили БПЛА самолетного типа над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской, Тульской областями, а также столичным регионом.

Ранее сообщалось, что дежурные средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 334 украинских БПЛА над регионами России, включая Московский регион и Крым.

Также беспилотники самолетного типа ликвидировали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями.

