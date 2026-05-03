Танцовщик и хореограф Александр Сергеев стал премьером Мариинского театра, сообщает сайт культурного учреждения.

"Выдающийся артистизм, яркая индивидуальность и техническое мастерство артиста из года в год покоряют сердца новых зрителей по всему миру", – говорится в сообщении.

Сергеев родился в 1986 году в Ленинграде, в 2004 году окончил Академию Русского балета имени А. Я. Вагановой. В том же году стал играть в труппе Мариинского театра, а с 2010 года стал солистом театра. За время службы в театре его репертуар включает свыше 60 партий в балетах.

Кроме того, артист известен также как хореограф. В театре он поставил балеты "Двенадцать" и "Концертные танцы", оперы "Сказки Гофмана", "Лакме" и "Саламбо".

