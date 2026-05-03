Движение перекроют в центре Москвы 4 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 мая, 19:37

Культура

Танцовщик и хореограф Александр Сергеев стал премьером Мариинского театра

Фото: ТАСС/Валентин Егоршин

Танцовщик и хореограф Александр Сергеев стал премьером Мариинского театра, сообщает сайт культурного учреждения.

"Выдающийся артистизм, яркая индивидуальность и техническое мастерство артиста из года в год покоряют сердца новых зрителей по всему миру", – говорится в сообщении.

Сергеев родился в 1986 году в Ленинграде, в 2004 году окончил Академию Русского балета имени А. Я. Вагановой. В том же году стал играть в труппе Мариинского театра, а с 2010 года стал солистом театра. За время службы в театре его репертуар включает свыше 60 партий в балетах.

Кроме того, артист известен также как хореограф. В театре он поставил балеты "Двенадцать" и "Концертные танцы", оперы "Сказки Гофмана", "Лакме" и "Саламбо".

Ранее актер театра и кино Константин Хабенский стал исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. При этом Хабенский продолжил возглавлять Московский Художественный театр имени А. П. Чехова. Художественным руководителем МХАТ имени М. Горького стал актер Сергей Безруков.

Читайте также


культурарегионы

Главное

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

Как Москва будет работать в майские праздники?

Взрослые поликлиники 1 и 9 мая будут работать с 09:00 до 16:00, а 2-го и 11-го – с 09:00 до 18:00

Столичные дворцы бракосочетания не будут работать 1, 9, 10 и 11 маяр

Читать
закрыть

Почему россияне стали заводить цыплят в качестве домашних питомцев?

Особенно популярна эта тенденция среди семей с детьми

Процесс выращивания цыпленка в инкубаторе носит образовательный характер

Читать
закрыть

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика