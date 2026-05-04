Движение временно перекрыли в центре Москвы

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая, 08:35

Экономика

Оптовые цены на свинину в России снизились на 15% за год

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Средняя оптовая цена свиной полутуши второй категории в России за период с 20 по 26 апреля составила 188 рублей за килограмм, что на 6% меньше, чем неделей ранее, и на 15% – аналогичного периода 2025 года. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на аналитиков.

Снижение затронуло также и отдельные части туши. В частности, окорок подешевел на 18% – до 232 рублей за килограмм, лопатка – на 17% (до 230 рублей), грудинка – на 22% (до 195 рублей). Минимальное падение зафиксировано у карбонада – на 3%, до 285 рублей.

Как отметила представитель ГК "Агропромкомплектация" Светлана Трофимова, с начала 2026 года оптовые цены остаются на 10–15% ниже уровня прошлого года. При этом себестоимость производства, напротив, растет. В качестве причин называются давление на бизнес дорогих кредитов, а также увеличение затрат на технику, топливо и запчасти.

В результате часть производителей работает на грани рентабельности, поскольку текущие цены приблизились к уровню себестоимости. Дополнительную нагрузку создают логистика и внедрение системы маркировки, а также слабый сезонный спрос на фоне холодной погоды, отметили в ГК "Продо".

При этом производство свинины продолжает расти. По данным Росстата, в первом квартале 2026 года выпуск увеличился на 5,7% и достиг 1,47 миллиона тонн в живом весе.

Ранее стало известно о резком падении стоимости красной икры. В первом квартале 2026 года средняя розничная цена одного килограмма икры лососевых рыб составила 9 387 рублей.

В то же время икра горбуши подешевела на 14% – до 9 100 рублей за килограмм, что на 1,8% ниже показателя прошлого года. Снижение цен объясняется ростом предложения, поскольку производство увеличилось более чем на 60%, а вылов лососевых восстановился после слабого сезона.

Читайте также


экономикаеда

Главное

Что важно знать перед отправкой ребенка в летний лагерь в 2026 году?

Отправлять детей в летние лагеря лучше не ранее чем с 7 лет

Особенно важно смотреть на личностные особенности детей

Читать
закрыть

Какие болезни угрожают дачникам весной?

Садоводы рискуют заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом

Может быть обострение холецистита или панкреатита

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей во вторые майские праздники?

Осадки будут идти только в ночь на субботу, 9 мая, а к утру погода наладится

Читать
закрыть

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика