Эксперт Петров посоветовал имитировать свое присутствие в квартире на время отъезда

В начале мая россиян ждут продолжительные выходные – с 1-го по 3-е и с 9-го по 11-е числа. Для многих это время путешествий или поездок за город, однако отсутствием хозяев могут воспользоваться воры, предупредили эксперты. Как подготовить жилье к своему отсутствию и не волноваться о сохранности имущества и домашних животных – в материале Москвы 24.
Безопасность дома
Перед отъездом на майские праздники необходимо продумать безопасность квартиры по нескольким направлениям. Охрана жилья – это целый комплекс мер, и лучше, когда задействована хотя бы половина из них, рассказал Москве 24 профессор кафедры безопасности жизнедеятельности МПГУ, полковник в отставке Сергей Петров.
По его мнению, в первую очередь обязательно нужно оставить ключи соседу или любому другому человеку, которому хозяин квартиры доверяет и который сможет периодически приходить и проверять состояние замка, двери и квартиры в целом.
Однако, если такой вариант невозможен, Петров посоветовал установить различные датчики движения: прикосновения к замку, вставления чужого ключа – система сработает как сигнализация в автомобиле.
"Можно обратиться в одну из охранных фирм, которая оборудует коридор жилища малозаметными датчиками. Они не будут доставлять беспокойства, но помогут чувствовать себя спокойнее", – добавил эксперт.
Кроме того, по словам специалиста, сейчас доступно много других приборов: видеокамеры, датчики дыма, шума, движения, температуры, размыкания электричества. Есть и комплексные устройства, которые выполняют все эти функции.
"Они стоят немного, их уже много на рынке. Сейчас прошел тот период, когда это было ноу-хау. Такое устройство может помочь даже удаленно узнать об опасности и вовремя вызвать специализированные службы, например полицию, при несанкционированном проникновении", – уточнил эксперт.
Помимо этого, можно имитировать присутствие в квартире: например, оставлять включенными звуки – периодически работающий телевизор, лай собаки, шарканье о мебель.
"Плюс не стоит выкладывать в социальные сети и распространять информацию о своих планах: даты отъезда, стоимость билетов, куда и на сколько надо уехать, а также фотографии с отдыха. Все это является наводкой для тех, кто интересуется имуществом конкретного человека", – посоветовал эксперт.
Один дома
При этом оставлять животных без ежедневного визуального контроля со стороны человека потенциально опасно даже на 2–3 дня, предупредил в беседе с Москвой 24 заместитель директора по научной работе, доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины ФГБОУ ВО "Российский биотехнологический университет (РОСБИОТЕХ)" Андрей Руденко.
"Если говорить о кошках, то теоретически, взрослое клинически здоровое животное может пережить пару суток в изоляции, но риски высоки: падение с высоты при открытом окне, острая задержка мочи на фоне стресса и сухого корма, заворот кишечника из-за проглоченной игрушки", – пояснил он.
Автокормушка и фонтан-поилка, по мнению ветеринара, лишь вспомогательные средства, и они не спасут при заклинивании механизма или отключении электричества.
При этом мелкие звери (грызуны, кролики) критически зависят от питьевой воды. Отказ шариковой поилки или ее засор приводит к гибели от обезвоживания в течение суток. Оставление без присмотра на несколько дней таких животных ни в коем случае недопустимо, добавил специалист.
"Говоря про птиц и аквариумных рыбок, автоматизация срабатывает лучше, но поломка обогревателя или компрессора может уничтожить всю экосистему. Необходим удаленный контроль, видеокамеры", – уточнил Руденко.
Автокормушки и поилки не панацея, резюмировал эксперт и пояснил, что присутствие человека в квартире в любом случае обязательно: это визит родственника или зооняни минимум 1–2 раза в сутки