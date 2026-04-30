Эксперт Петров посоветовал имитировать свое присутствие в квартире на время отъезда

В начале мая россиян ждут продолжительные выходные – с 1-го по 3-е и с 9-го по 11-е числа. Для многих это время путешествий или поездок за город, однако отсутствием хозяев могут воспользоваться воры, предупредили эксперты. Как подготовить жилье к своему отсутствию и не волноваться о сохранности имущества и домашних животных – в материале Москвы 24.

Безопасность дома

Перед отъездом на майские праздники необходимо продумать безопасность квартиры по нескольким направлениям. Охрана жилья – это целый комплекс мер, и лучше, когда задействована хотя бы половина из них, рассказал Москве 24 профессор кафедры безопасности жизнедеятельности МПГУ, полковник в отставке Сергей Петров.

По его мнению, в первую очередь обязательно нужно оставить ключи соседу или любому другому человеку, которому хозяин квартиры доверяет и который сможет периодически приходить и проверять состояние замка, двери и квартиры в целом.





Сергей Петров профессор кафедры безопасности жизнедеятельности МПГУ, полковник в отставке Если есть возможность, можно пригласить кого-то из родственников или знакомых пожить в квартире. Человеческий присмотр пока незаменим, потому что любая автоматика иногда дает сбои.

Однако, если такой вариант невозможен, Петров посоветовал установить различные датчики движения: прикосновения к замку, вставления чужого ключа – система сработает как сигнализация в автомобиле.

"Можно обратиться в одну из охранных фирм, которая оборудует коридор жилища малозаметными датчиками. Они не будут доставлять беспокойства, но помогут чувствовать себя спокойнее", – добавил эксперт.

Кроме того, по словам специалиста, сейчас доступно много других приборов: видеокамеры, датчики дыма, шума, движения, температуры, размыкания электричества. Есть и комплексные устройства, которые выполняют все эти функции.

"Они стоят немного, их уже много на рынке. Сейчас прошел тот период, когда это было ноу-хау. Такое устройство может помочь даже удаленно узнать об опасности и вовремя вызвать специализированные службы, например полицию, при несанкционированном проникновении", – уточнил эксперт.

Помимо этого, можно имитировать присутствие в квартире: например, оставлять включенными звуки – периодически работающий телевизор, лай собаки, шарканье о мебель.

"Плюс не стоит выкладывать в социальные сети и распространять информацию о своих планах: даты отъезда, стоимость билетов, куда и на сколько надо уехать, а также фотографии с отдыха. Все это является наводкой для тех, кто интересуется имуществом конкретного человека", – посоветовал эксперт.

Один дома

При этом оставлять животных без ежедневного визуального контроля со стороны человека потенциально опасно даже на 2–3 дня, предупредил в беседе с Москвой 24 заместитель директора по научной работе, доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины ФГБОУ ВО "Российский биотехнологический университет (РОСБИОТЕХ)" Андрей Руденко.

"Если говорить о кошках, то теоретически, взрослое клинически здоровое животное может пережить пару суток в изоляции, но риски высоки: падение с высоты при открытом окне, острая задержка мочи на фоне стресса и сухого корма, заворот кишечника из-за проглоченной игрушки", – пояснил он.

Автокормушка и фонтан-поилка, по мнению ветеринара, лишь вспомогательные средства, и они не спасут при заклинивании механизма или отключении электричества.





Андрей Руденко доктор ветеринарных наук Собак оставлять одних категорически нельзя. Отсутствие хозяина более 12–24 часов – тяжелейший стресс, чреватый разрушительным поведением и голодной рвотой. Выгул необходим минимум дважды в сутки. Только передержка или регулярные визиты ответственного человека могут помочь при желании покинуть дом на несколько дней без животного.

При этом мелкие звери (грызуны, кролики) критически зависят от питьевой воды. Отказ шариковой поилки или ее засор приводит к гибели от обезвоживания в течение суток. Оставление без присмотра на несколько дней таких животных ни в коем случае недопустимо, добавил специалист.

"Говоря про птиц и аквариумных рыбок, автоматизация срабатывает лучше, но поломка обогревателя или компрессора может уничтожить всю экосистему. Необходим удаленный контроль, видеокамеры", – уточнил Руденко.

Автокормушки и поилки не панацея, резюмировал эксперт и пояснил, что присутствие человека в квартире в любом случае обязательно: это визит родственника или зооняни минимум 1–2 раза в сутки