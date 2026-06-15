МИД Таиланда отверг возможность задержания россиян по запросу США

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Таиланд остается безопасным местом для туристов из всех стран, случаи нарушения закона рассматриваются на основе таиландского законодательства и без какой-либо дискриминации. Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря МИД Таиланда Панидон Патчимсават.

Ранее МИД РФ призвал граждан осторожно относиться к поездкам в Таиланд из-за угрозы задержания или ареста по запросу США. В министерстве отметили, что страна остается одним из мест, где США начали "охоту" на россиян.

"Таиланд является гостеприимным и безопасным местом для туристов из всех стран. В то же время от всех туристов и иностранных граждан, проживающих в Таиланде, ожидается соблюдение таиландских законов и правил", – приводит ТАСС слова Патчимсавата.

Дипломат добавил, что Россия и Таиланд поддерживают дружественные отношения на всех уровнях. В 2027 году страны отметят 130-летие установления дипломатических отношений. При этом в прошлом году Таиланд принял около 1,9 миллиона российских туристов, что является самым высоким показателем среди посетителей из Европы.

Ранее гражданку России освободили в Мьянме из мошеннического call-центра. В операции участвовали представитель МВД России во Вьетнаме и полиция Мьянмы.

В апреле россиянка прилетела в Янгон из Таиланда, получив предложение о работе. После этого ее доставили в город Мьявади в Каренской национальной области. Используя угрозы, потерпевшую принуждали к участию в мошеннической деятельности.

Сотрудники посольства РФ призвали граждан с осторожностью искать работу за рубежом и напомнили, что для работы в Мьянме обязательно нужно иметь трудовую визу.