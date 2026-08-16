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16 августа, 12:05

Транспорт

Первый за 1,5 года авиарейс прибыл из Дамаска в Москву

Фото: МАХ/"Минтранс России"

Сирийская авиакомпания Syrian Air совершила первый за полтора года рейс из Дамаска в Москву, сообщили в пресс-службе министерства транспорта России.

Борт прибыл в Шереметьево.

"Сирия стала 37-й страной, с которой Россию связывает прямое авиасообщение", – говорится в сообщении.

В посольстве РФ в Дамаске назвали возобновление прямого авиасообщения знаковым событием в двусторонних отношениях. Как сообщили РИА Новости в дипмиссии, регулярные рейсы будут стимулировать плодотворное российско-сирийское взаимодействие в разных областях, а также откроют новые возможности для контактов между деловыми кругами, деятелями науки и культуры двух стран.

Прямое пассажирское авиасообщение между Дамаском и Москвой было прекращено в декабре 2024 года в связи с ситуацией в арабской республике. Спустя время Росавиация выдала разрешение Syrian Air на выполнение регулярных рейсов между столицами двух государств.

Теперь полеты на суднах Airbus A320 будут организованы один раз в неделю по воскресеньям. Представитель авиакомпании отметил, что билеты на предстоящие рейсы вплоть до 18 октября уже продаются. Кроме того, компания работает над перспективой увеличения числа рейсов, если на них будет высокий спрос.

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