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03 октября, 14:10

Спорт

Спорткомплекс "Вышка" в Москворечье-Сабурове готов более чем на 60%

Фото: пресс-служба градостроительного комплекса города Москвы

Строительство спортивного комплекса "Вышка" продолжается в районе Москворечье-Сабурово на юге Москвы. Готовность объекта уже превысила 60%, сообщил глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Основные монолитные работы завершены, также установлен каркас из несущих металлоконструкций. Сейчас строители занимаются кровлей и фасадом, проводят отделочные работы и прокладывают внутренние инженерные системы.

Двухэтажный спорткомплекс площадью почти 12 тысяч квадратных метров разместится по адресу улица Москворечье, дом 4, корпус 1. В нем оборудуют четыре функциональных блока.

В их числе 50-метровый бассейн на 10 дорожек с трансформируемой стенкой, бассейн размером 25 на 25 метров с залом сухого плавания и зоной для прыжков в воду, детский бассейн, а также универсальный и тренажерный залы.

По словам руководителя департамента гражданского строительства Москвы Алексея Александрова, в здании также предусмотрят помещения для тренеров, медицинский, административный и технический блоки и буфет. Бассейны оборудуют акустическими панелями для снижения уровня шума, а весь комплекс адаптируют для маломобильных посетителей.

На прилегающей территории проведут благоустройство и оборудуют парковку на 40 машино-мест, четыре из которых предназначены для маломобильных граждан.

За строительством следит Мосгосстройнадзор. Специалисты комитета уже провели две выездные проверки на участке площадью более 1,8 гектара, оценив соответствие выполненных конструкций и использованных материалов проектной документации и утвержденному архитектурно-градостроительному решению.

Ранее в Ростокине начали возводить физкультурно-оздоровительный комплекс площадью 15,6 тысячи квадратных метров. Четырехэтажное здание строят на Сельскохозяйственной улице, участке 26/8.

Кровлю уже завершили, сейчас идет остекление и отделка фасада, кладка перегородок выполнена на 95%, готов металлический каркас над ледовой ареной, фитнес-залом, зонами единоборств и теннисной площадкой.

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