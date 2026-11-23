Фото: телеграм-канал Mash

Продюсер Эльмир Магеррамов, работавший с Ольгой Бузовой, Димой Биланом и Artik&Asti, умер в возрасте 36 лет. Об этом ТАСС сообщили в его окружении.

Тело Магеррамова обнаружили 23 ноября на западе Москвы. По данным канала Mash, незадолго до смерти продюсер съехался с девушкой Надеждой, которая помогла ему вернуться к работе в шоу-бизнесе. Его близкие утверждают, что в последнее время мужчина выглядел жизнерадостным.

При этом до встречи с Надеждой Магеррамов дистанцировался от масштабных музыкальных проектов и испытывал финансовые трудности, а также брал в долг крупные суммы.

Эльмир родился 16 октября 1990 года. Более 10 лет он занимался музыкальными проектами и концертной деятельностью. Магеррамов занимал руководящие должности в лейблах Self Made Music, Archer Music и Out of Records. Среди артистов, с которыми сотрудничал продюсер, также были Александр Панайотов, Слава, T’Killah, Alex&Rus и Dashi.