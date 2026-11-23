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Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов приехал в Госдуму впервые с ухода на больничный 3 месяца назад. Об этом сообщает ТАСС.

Летом парламентарий получил травму во время одной из региональных поездок на Алтайский край. В связи с этим участие в предвыборных дебатах и агитационных мероприятиях возложили на Александру Бабакову.

В Госдуме депутат открыл международную конференцию "Россия в период кризиса европейской безопасности". Его появление встретили аплодисментами.

Во вступительном слове Миронов сказал, что продолжает находиться на больничном, но решил с чего-то начинать. Кроме того, он объявил о возвращении к активной деятельности.

Ранее Миронов заявил, что пенсионные выплаты в России необходимо рассчитывать с учетом прежнего заработка, трудового стажа и условий работы человека. При этом пенсия должна составлять не менее 40% от его зарплаты до выхода на заслуженный отдых, добавил депутат.

Размер выплат в первую очередь должен быть связан с заработком, который человек получал во время трудовой деятельности. Миронов также напомнил, что в 2018 году Россия ратифицировала соответствующую норму 102-й конвенции Международной организации труда.