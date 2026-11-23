Фото: ТАСС/АР/Chiang Ying-ying

Совет директоров американской корпорации Nvidia единогласно выступил за возвращение Дженсена Хуанга на посты президента и генерального директора. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

Уточняется, что данное решение было принято после консультаций с высокопоставленными чиновниками США. Совет директоров пришел к выводу, что возвращение Хуанга не создает угрозы национальной безопасности.

По словам председателя совета Харви Джонса, Хуанг – подходящий человек для руководства корпорацией. При этом компания продолжит проверять сообщения о том, что гендиректор попал в поле интереса иностранной разведки.

Американский лидер Дональд Трамп в соцсети Truth Social назвал решение совета директоров Nvidia правильным. По его словам, у властей Штатов нет доказательств противоправных действий со стороны Хуанга. Глава Белого дома также назвал его великим патриотом и национальным достоянием.

На фоне новостей о возвращении Хуанга на должность акции Nvidia на предторгах подорожали на 31%.

Совет директоров компании начал расследование против Хуанга в начале ноября из-за сообщений о том, что он мог попасть под влияние китайской разведки. При этом в МИД КНР называли эти публикации ложными, а обвинения – безосновательными.

Хуанг подал в отставку, но сотрудники Nvidia начали призывать вернуть гендиректора обратно. Американский лидер подчеркивал, что был бы не против возвращения Хуанга. Сам экс-глава Nvidia также указывал на готовность вернуться на должность.





