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Экс-глава технологической компании Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что готов вернуться на должность гендиректора корпорации после скандала с любовницами, передает газета The Wall Street Journal.

По его словам, если совет директоров посчитает, что его возвращение в компанию соответствует интересам акционеров, сотрудников и корпорации, то он откликнется на эту просьбу. Хуанг добавил, что уже получил много таких обращений от инвесторов, деловых партнеров и клиентов Nvidia.

Расследование в отношении Хуанга началось по инициативе совета директоров Nvidia после новостей о возможном влиянии на него иностранной разведки. Поводом послужили его отношения с предпринимательницей Алисой Хуан, которые он сам подтвердил.

Утверждалось, что девушка якобы могла заниматься поставками высокотехнологичных чипов Nvidia китайским корпорациям, обходя при этом ограничения США. Министерство иностранных дел Китая эти обвинения отвергло.

На фоне скандала Хуанг покинул пост главы Nvidia и вышел из совета директоров компании. Временным исполняющим обязанности гендиректора стала исполнительный вице-президент и финансовый директор Колетт Кресс.

После этого американский лидер Дональд Трамп предложил возглавить Nvidia бывшему главе Apple Тиму Куку, однако отметил, что не будет против возвращения Хуанга в компанию.