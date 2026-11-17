Момент крушения самолета в Кузбассе попал на видео. Кадры опубликовал канал Mash в MAX.

Самолет Ан-12 потерпел крушение вечером 17 ноября в районе села Ягунова Кемеровской области. По данным журналистов, на борту находились 17 человек, все они погибли. Причина инцидента выясняется.

По словам губернатора региона Ильи Середюка, воздушное судно было транзитным. На месте происшествия развернут оперативный штаб, подключены силы МЧС, Росгвардии и медицины катастроф.

Ранее в Калининградской области во время учебно-тренировочного полета крушение потерпел самолет Су-30. Воздушное судно упало в безлюдном районе. Отмечалось, что экипаж успел катапультироваться.