Фото: MAX/Mash

Самолет потерпел крушение в районе села Ягунова Кемеровской области. Об этом в MAX сообщил глава региона Илья Середюк.

Губернатор добавил, что уже выехал на место ЧП, где работают сотрудники оперативных служб. Регион оказывает им необходимое содействие. Подробности случившегося выясняются.

Как уточняет РЕН ТВ, рухнувшим воздушным судном стал военный самолет Ан-12. По информации источника, на его борту находились 17 человек. Все они погибли.

Ранее самодельное воздушное судно потерпело крушение на территории деревни Каюрово Тверской области. В результате погиб один человек. По данному факту следователи организовали проверку.

