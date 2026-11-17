Фото: телеграм-канал "Не Kostenko.94"

Модель Анастасия Костенко заявила, что считает своего мужа Дмитрия Тарасова заботливым и поддерживающим супругом, несмотря на критику пользователей после его замечания о ее внешности. Своим мнением она поделилась в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Поводом для обсуждения стало поведение пары в ходе участия в шоу "Ставка на любовь". В ходе съемок Костенко рассказала, что Тарасов обратил ее внимание на несовершенства фигуры, назвав их "апельсинчиком". Пользователей возмутило, что футболист делает замечания о внешности супруги, родившей ему четверых детей. Сама Костенко, напротив, восприняла его слова как проявление честности.

В новой публикации модель вновь заявила, что любящий человек должен говорить правду и не отрицать чувства партнера.

"Я всегда считала, что любящий человек должен говорить тебе правду и помогать воспринимать реальность, а не отрицать ее, не заниматься газлайтингом. Потому что мы, девочки, прекрасно знаем, что мы можем чувствовать, когда нам что-то не нравится, но нас пытаются убедить в обратном", – объяснила Костенко.

Она добавила, что выступает за честность с обеих сторон и не прислушивается к советам интернет-психологов, поскольку с ними, по ее мнению, можно развестись уже на следующий день. Модель заявила, что верит в искренние отношения.

Однако объяснения Костенко не убедили подписчиков. В комментариях продолжают обсуждать историю и задаваться вопросом, почему супруги до сих пор не закрыли эту тему.

Также ранее зрителей шоу возмутил другой эпизод с парой на шоу. Тарасов заявил жене, что ее проблемы со здоровьем не учитываются при выполнении заданий. Модель пожаловалась на трудности с физическими испытаниями из-за сколиоза и разрыва мениска, напомнив о беременностях. В ответ футболист потребовал соблюдать правила проекта, отметив, что личные обстоятельства участников никого не волнуют.

