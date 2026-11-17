Фото: телеграм-канал Baza

ДНК-анализ и проверка отпечатков пальцев показали, что разыскиваемый по делу о серийных убийствах Валерий Андреев и житель Магадана, которого сожительница приняла за "орского маньяка", – два разных человека. Об этом сообщает Baza.

Поводом для проверки стало обращение женщины, которая заподозрила своего бывшего сожителя в том, что он является разыскиваемым убийцей. После этого следователи установили личность 58-летнего мужчины по имени Натан и взяли у него биологические образцы и отпечатки пальцев.

Полученные данные сравнили с информацией о преступнике, однако совпадений не обнаружили.

Об обращении жительницы Магадана в правоохранительные органы стало известно 17 ноября. По словам женщины, ее сожитель проявлял агрессию, несколько раз пытался ее убить, менял имя и фамилию, а также путался в рассказах о своем прошлом.

Она также обратила внимание на внешнее сходство бывшего партнера с "орским маньяком" и его работу дальнобойщиком – Андреев имел ту же профессию.

Андреева подозревают в убийстве как минимум семи женщин в Оренбургской области. В 2012 году он подался в бега после того, как его отпустили за недостатком улик.