17 ноября, 17:40Регионы
Фото: телеграм-канал Baza
ДНК-анализ и проверка отпечатков пальцев показали, что разыскиваемый по делу о серийных убийствах Валерий Андреев и житель Магадана, которого сожительница приняла за "орского маньяка", – два разных человека. Об этом сообщает Baza.
Поводом для проверки стало обращение женщины, которая заподозрила своего бывшего сожителя в том, что он является разыскиваемым убийцей. После этого следователи установили личность 58-летнего мужчины по имени Натан и взяли у него биологические образцы и отпечатки пальцев.
Полученные данные сравнили с информацией о преступнике, однако совпадений не обнаружили.
Об обращении жительницы Магадана в правоохранительные органы стало известно 17 ноября. По словам женщины, ее сожитель проявлял агрессию, несколько раз пытался ее убить, менял имя и фамилию, а также путался в рассказах о своем прошлом.
Она также обратила внимание на внешнее сходство бывшего партнера с "орским маньяком" и его работу дальнобойщиком – Андреев имел ту же профессию.
Андреева подозревают в убийстве как минимум семи женщин в Оренбургской области. В 2012 году он подался в бега после того, как его отпустили за недостатком улик.