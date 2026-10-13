Защита маньяка Гаськова обжаловала его пожизненное заключение

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Защита осужденного на пожизненный срок маньяка Алексея Гаськова обжаловала приговор. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Согласно документам, апелляционная жалоба поступила в Мособлсуд 12 октября. Ее приняли к производству, но дата заседания пока не определена.

В сентябре 2026 года Московский областной суд признал 51-летнего Гаськова виновным в 10 убийствах, которые были совершены в Москве, Подмосковье и Новосибирской области.

С марта по ноябрь 2002 года Гаськов знакомился с женщинами и девушками в парках и общественных местах, уводил их в безлюдные места, где насиловал, а после убивал, чтобы скрыть следы преступлений.

Жертвами стали семь совершеннолетних женщин, один мужчина и две 17-летние девушки. Помимо этого, с 2020 по 2024 год в Бердске Новосибирской области маньяк совершал изнасилования и развратные действия в отношении своей падчерицы.

С осужденного взыскали 3 миллиона рублей в пользу одной из потерпевших. Наказание он должен отбывать в колонии особого режима.

Ранее Верховный суд России не стал рассматривать жалобу серийного убийцы Александра Пичушкина, известного как "Битцевский маньяк", на решение об отказе в переводе в исправительное учреждение ближе к Москве. Осужденный мотивировал это, в частности, тем, что у него "имеются проблемы со здоровьем, несовместимые с нахождением в колонии".

