Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

31 декабря в олимпийском комплексе "Лужники" в рамках "Зимы в Москве" состоится новогодний забег "Первый старт": массовый старт на 5 километров дадут в 00:00 под бой курантов. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Стартовый городок начнет выдавать номера с 21:00, регистрация продлится до 23:50. В эти же часы на главной сцене "Лужников" для участников пройдут разогрев и музыкальная программа. Семейный забег планируется в 23:00, в 23:55 начнется обратный отсчет до боя курантов.

После забега запланированы празднование, живая музыка, полевая кухня и горячий чай. Участники, которые дойдут до финиша, получат памятную медаль "Новогодний забег – 2027".

В программе фестиваля также лыжные гонки, развлекательные мероприятия и разминки с известными спортсменами. Для юных гостей подготовлена отдельная зона с аниматорами, мини-трассой и праздничными мастер-классами.

Участвовать в забеге можно бесплатно, однако нужно предварительно зарегистрироваться.

Ранее Сергей Собянин рассказал о готовности столицы к сезону зимнего отдыха. В городе появились катки, лыжные трассы, ледяные горки и снежные городки. Все это находится во дворах, парках, скверах и на природных территориях. Также город украсят более 4 тысяч световых декоративных конструкций и искусственных елей.