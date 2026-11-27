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Высший уголовный суд Хорватии отменил постановление о выдаче Германии гражданина Украины Владимира Журавлева, которого подозревают в причастности к повреждению газопроводов "Северный поток". Об этом украинская юридическая компания, представляющая интересы Журавлева, сообщила в соцсети Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

"Суд отменил решение суда города Пула от 18 сентября 2026 о передаче Журавлева Германии и направил дело на повторное рассмотрение", – говорится в публикации.

Апелляционная инстанция сочла выводы суда первой инстанции преждевременными. Суд Пулы обязан теперь получить от немецких судебных органов дополнительные разъяснения. В частности, как соотносятся два европейских ордера на арест, какова правовая квалификация и каковы границы уголовного преследования. Сами украинские юристы признают, что вопрос передачи подозреваемого Германии остается открытым.

Взрывы на газопроводах произошли в сентябре 2022 года. Германия выдала ордер на арест инструктора по дайвингу, которого подозревали в причастности к произошедшему. Позднее правоохранители установили личности еще двух предполагаемых участников.

В августе 2025 года в Италии задержали украинца Сергея Кузнецова, которого подозревают в руководстве группой, осуществившей подрыв "Северных потоков". В 2026-м ему предъявили обвинение.

В августе этого года Журавлева задержали в Хорватии по подозрению в связи с атаками на "Северные потоки". В сентябре хорватский суд принял решение экстрадировать его в Германию.