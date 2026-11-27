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Московское управление Роспотребнадзора готово помочь потребителям, которым не возвращают деньги за билеты на отмененные концерты американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге, с подачей группового иска в суд. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем канале в мессенджере MAX.

В управление поступают многочисленные жалобы граждан. Они касаются неисполнения агентством Say Agency обязательств по возврату средств за отмененные концерты.

Для получения помощи необходимо обратиться в московское управление с письменным заявлением, отметили в ведомстве. Оно требуется для подачи искового заявления о защите прав и законных интересов группы лиц – потребителей.

В заявлении следует указать свои фамилию, имя и отчество, а также номер телефона и адрес проживания. Кроме того, в тексте необходимо в краткой форме пояснить, когда была подана претензия и какой ответ был получен. К документу нужно приложить копии билетов, кассовый чек или банковскую выписку, подтверждающие оплату, и претензии о возврате денежных средств, направленные организатору концертов. Также потребуется отчет об отслеживании почтового отправления с сайта Почты России.

При этом заявление можно подать и на сайте управления. Для этого необходимо перейти в раздел "Прием обращений граждан". Документ можно отправить и по почте по адресу 129626, Москва, Графский переулок, дом 4, корпуса 2, 3, 4.

Кроме того, заявители могут получить помощь при подготовке претензии на портале потребителя Москвы. Для этого потребуется обратиться к разделу "Шаблоны претензий и исковых заявлений".

Также все пострадавшие могут попросить консультации по вопросам, связанным с подачей искового заявления. Желающим нужно связаться с отделом надзора в сфере защиты прав потребителей столичного управления Роспотребнадзора по телефону 8 (495) 616-54-12.

Концерты исполнителя на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге должны были состояться 10 и 11 октября, а билеты продавались по цене от 9 до 160 тысяч рублей. Однако 24 августа площадка сообщила, что договор аренды с организаторами не заключался и принимать выступления зарубежных артистов в октябре она не планирует. Say Agency назвала действия "Газпром Арены" намеренной провокацией.

Впоследствии появились сведения о возможном переносе концерта в Москву, но гендиректор Say Agency Анна Субчева опровергла их. Она подчеркнула, что организаторы по-прежнему рассчитывают провести концерты в Петербурге в запланированные даты.

Позднее организация подтвердила, что провести концерты в назначенные дни не удастся, а возврат денег за билеты пообещала открыть с 12 октября. После отмены покупатели начали жаловаться на трудности с получением средств.

Однако ранее суд в Москве решил взыскать 83 тысячи 400 рублей с Say Agency в пользу жительницы столицы Анастасии Вячеславовны Газаровой. В эту сумму вошли 66 тысяч рублей за билеты, 6 тысяч 600 рублей сервисного сбора, 5 тысяч рублей компенсации морального вреда и 5 тысяч 800 рублей штрафа.