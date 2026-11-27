Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Стоимость перемещения и хранения транспортных средств на спецстоянках проиндексируют с 1 января 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.



В себестоимость нового тарифа закладывают реальные затраты города – на топливо, зарплаты работников, ремонт и обслуживание техники. При этом плату за хранение не начисляют, если машину заберут в течение суток с момента помещения на спецстоянку.

Если внести оплату до того, как автомобилист заберет машину со спецстоянки, предусмотрена дополнительная скидка в размере 25%.

Вместе с тем с 31 января 2027 года в Москве изменится стоимость парковки на отдельных участках улично-дорожной сети. Кроме того, расширят территорию действия резидентных разрешений. В частности, стоимость парковки уменьшится на некоторых улицах в районах Южное Тушино, Филевский Парк, Кунцево, Коптево, Крылатское и Аэропорт.