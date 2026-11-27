Фото: ТАСС/Александр Казаков

Движение транспорта на Комсомольском проспекте в Москве восстановлено после ДТП. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Авария на Комсомольском проспекте произошла 27 ноября. Около дома 48 столкнулись машины Geely, Changan, BMW и Lixiang. В результате ЧП последний автомобиль загорелся. В данный момент пожар потушен.

Пострадали пять человек, четверых из них доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Как писали СМИ, одним из пострадавших оказался чемпион Москвы по теннису Михаил Евтимьев.

По данным Дептранса, ДТП спровоцировал водитель Lixiang. Он двигался на красный свет светофора с высокой скоростью.