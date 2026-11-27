Фото: портал мэра и правительства Москвы

Для школьников организуют интенсивы по подготовке к итоговому сочинению. Они пройдут в исторических парках "Россия – Моя история" в 2027 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Фонда гуманитарных проектов.

Для учителей истории и литературы Фонд гуманитарных проектов вместе с Институтом содержания и методов обучения имени В. С. Леднева подготовил комплект внеурочных занятий по экспозиции "Рюриковичи". В нем два модуля, один из них – "История как аргумент в итоговом сочинении" – посвящен работе с историческими примерами. На занятие со школьной группой отводится от 45 до 60 минут.

Как отметил управляющий директор фонда Иван Есин, самая большая трудность при написании итогового сочинения связана с историческим примером. По его словам, у учащихся могут возникнуть сложности с тем, как объяснить связь такого примера с главной мыслью работы. На занятиях педагог может разобрать с классом поступок человека, обстоятельства, при которых принималось решение, и последствия этого.

Итоговое сочинение необходимо для допуска к экзаменам, в частности, к ЕГЭ. В этом году его напишут 2 декабря. Основной этап приема заявлений на экзамен уже завершился. Через портал "Госуслуги" было подано свыше 265 тысяч заявок.