Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ввести платеж в фонд обязательного медицинского страхования (ОМС) для граждан, которые формально считаются неработающими, но фактически трудоустроены. Об этом она заявила на пленарном заседании Совфеда.

По словам Матвиенко, платежи за неработающее население из фонда составляют 1,313 триллиона рублей. Она предложила разграничить граждан, которые действительно не работают и за которых взносы платит государство, и тех, кто имеет неофициальную занятость. Для последних, считает Матвиенко, нужен хотя бы условный платеж.

При этом спикер Совфеда задалась вопросом, почему расходы на медицинское страхование неофициально работающих граждан должны нести учителя, врачи, рабочие и водители. Матвиенко заявила, что государство никому не отказывает и не будет отказывать в медицинских услугах, но подчеркнула необходимость справедливости в обществе.

"Представьте, если вернуть эти деньги в региональные бюджеты", – добавила она.

Вопрос требует дискуссии в обществе, и Совфед готов обсудить его открыто, резюмировала Матвиенко.

Ранее сообщалось, что в 2027 году перечень уникальных методов лечения, доступных по полису ОМС, планируют расширить на 6 позиций – до 20. В настоящее время федеральные медицинские организации применяют 14 таких методов. Решение об увеличении их числа приняли с учетом оценки финансовых возможностей бюджета фонда.

