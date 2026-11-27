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Европа продолжает интенсивно расходовать газ из подземных хранилищ (ПХГ), хотя наиболее низкие температуры еще впереди. Об этом сообщила пресс-служба компании "Газпром".

С начала сезона уже израсходовано 16,5% запасов европейских хранилищ, накопленных летом. Как следует из данных Gas Infrastructure Europe, 25 ноября объем отобранного из ПХГ газа стал максимальным для этой даты за всю историю наблюдений. Суточные рекорды отбора фиксировались также 23 и 24 ноября.

Похожая картина складывается в целом ряде стран Евросоюза, включая Германию и Францию, уточнили в "Газпроме". В ФРГ заполненность хранилищ опустилась ниже 55% – это минимальный уровень для ноября.

В холдинге отметили, что столь высокие темпы расхода запасов в первый месяц сезона способны снизить максимальную суточную производительность хранилищ в основные месяцы осенне-зимнего периода. Кроме того, это повышает риски для надежного газоснабжения потребителей, особенно в условиях пикового зимнего спроса.

На фоне прогноза о продолжительном похолодании в Северо-Западной Европе цена на газ на европейском рынке резко увеличилась. По данным на 23 ноября, стоимость базовых фьючерсов на газ выросла на 8,6% и достигла 105,54 доллара за мегаватт-час.