Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Суд в Москве назначил штраф в 30 тысяч рублей бывшему футболисту московского "Спартака" Антону Заболотному за нарушение антидопингового законодательства. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в своем канале в мессенджере MAX.

Спортсмена привлекли к ответственности по статье о несоблюдении требований законодательства о физической культуре и спорте по предотвращению допинга и борьбе с ним.

Как следует из материалов дела, в апреле Заболотный тренировался на стадионе "Лукойл Арена" и там сдал допинг-пробу, которая показала присутствие в организме запрещенной к использованию в период соревнований субстанции.

По этой причине в начале августа Заболотного дисквалифицировали на шесть месяцев. Сам спортсмен назвал это решение справедливым.

При этом Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рассматривает возможность обжалования решения дисциплинарного антидопингового комитета Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА) о дисквалификации футболиста. Организация хочет убедиться в правильности применения правил.