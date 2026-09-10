WADA может обжаловать решение по делу футболиста Заболотного

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рассматривает возможность обжалования решения дисциплинарного антидопингового комитета Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА) о полугодовой дисквалификации футболиста Антона Заболотного. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе WADA.

Сейчас по делу Заболотного проводится проверка. Всемирная организация хочет убедиться в правильности применения правил. В связи с этим она оставляет за собой право на обжалование в Спортивном арбитражном суде (CAS).

В начале августа Заболотного дисквалифицировали на 6 месяцев. Это произошло после того, как в его допинг-пробе обнаружили в малом количестве запрещенное вещество из класса диуретиков.

Сам футболист назвал это решение справедливым. Заболотный добавил, что уже начал готовиться к продолжению своей профессиональной карьеры. 7 августа нападающий стал игроком команды Медиалиги "СКА-Ростов".

