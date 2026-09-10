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10 сентября, 16:28

Происшествия

Суд арестовал москвичку, выстрелившую в полицейского из служебного оружия

Фото: МАХ/"Суды общей юрисдикции города Москвы"

Троицкий районный суд Москвы заключил под стражу на два месяца Елену Сухову. Она обвиняется в хищении огнестрельного оружия и посягательстве на жизнь сотрудника полиции, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

По версии следствия, ночью 8 сентября женщина находилась в служебном автомобиле полиции на территории спецприемника, поскольку была подвергнута наказанию в виде административного ареста. Она достала пистолет из кобуры полицейского и выстрелила в него, причинив огнестрельное ранение.

Ранее нетрезвый мужчина напал на сотрудника транспортной безопасности, находящегося на службе, и ранил его ножом. Инцидент произошел на станции метро "ЦСКА". Пострадавшего удалось спасти. Злоумышленника задержали, а позднее суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима, штрафу и ограничению свободы после освобождения.

Между тем в Подмосковье суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы за то, что тот сбил инспекторов ГИБДД и протаранил их машину. Его также лишили водительских прав на 2 года 6 месяцев.

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