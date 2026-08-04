Пассажирка получила два года колонии за нападение на контролера автобуса в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Нагатинский районный суд Москвы приговорил Ольгу Вишневскую к двум годам лишения свободы за нападение на контролера ГКУ "Организатор перевозок", сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Инцидент произошел в салоне автобуса: контролер выявил пассажирку, которая не оплатила проезд. Женщина повела себя грубо, несколько раз ударила проверяющего кулаком по голове и попыталась скрыться. Ее обвинили по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

Заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов подчеркнул, что без внимания не останется ни один случай нападения на работников ведомства. Столичный Следственный комитет проводит проверку по каждому подобному инциденту и при наличии признаков состава преступления возбуждает уголовное дело.

Контролеры "Организатора перевозок" являются должностными лицами, уполномоченными проверять у пассажиров проездные документы, требовать документы, подтверждающие льготу, составлять протоколы и выносить постановления при выявлении административных нарушений. Также они могут привлекать сотрудников полиции, если пассажир отказывается предоставлять документы или мешает работе.

"Любые противоправные действия в отношении контролеров влекут за собой неотвратимое наказание, в том числе в виде лишения свободы сроком до 10 лет", – заключил Ликсутов.

Ранее в Москве к году лишения свободы с испытательным сроком в год приговорили женщину за нападение на контролера. Во время усиленной проверки она отказалась предоставить документы, удостоверяющие личность, и нанесла сотруднику не менее четырех ударов. Приговор вынес Зюзинский районный суд.

