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02 июля, 16:54

Происшествия

Безбилетница получила условный срок за нападение на контролера в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Зюзинский районный суд приговорил женщину к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год за нападение на контролера в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Во время усиленной проверки контролер заметил пассажирку, которая не оплатила проезд. Она отказалась предоставить удостоверяющие личность документы и нанесла сотруднику не менее 4 ударов рукой по лицу.

С начала года зафиксировано уже 26 случаев нападения на контролеров, вынесено 18 приговоров, 1 из которых был с реальным сроком, уточнил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Столичный Следственный комитет всегда проводит проверку по каждому инциденту и при наличии признаков состава преступления принимает решение о возбуждении уголовного дела", – добавили в департаменте.

Ликсутов подчеркнул, что проявление агрессии в отношении сотрудников московского транспорта недопустимо. Это уголовное преступление. Вице-мэр призвал пассажиров быть вежливыми и оплачивать поездки строго при входе в транспорт.

Ранее нетрезвый мужчина подъехал на самокате к остановке на Волгоградском проспекте и стал угрожать контролеру применением насилия. Он также оскорбил сотрудника и его коллегу. За угрозы и оскорбления нарушитель предстанет перед судом, ему уже предъявлено обвинение.

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