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03 июля, 18:56

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TMZ: умер сыгравший в "Безумном Максе – 2" шведский актер Нильссон

Умер сыгравший в "Безумном Максе – 2" шведский актер Нильссон

Фото: legion-media.com/Alamy Live News/Dinendra Haria

Шведский актер Кьелль Нильссон, сыгравший культового злодея Лорда Гумунгуса в фильме "Безумный Макс – 2: Воин дороги", скончался в возрасте 76 лет. Об этом пишет портал TMZ со ссылкой на представителя артиста Криса Карбо.

По словам Карбо, Нильссон ушел из жизни в четверг, 2 июля, в австралийском штате Квинсленд. В этот момент он находился в окружении семьи.

Известно, что актер на протяжении четырех лет боролся с болезнью почек.

Кьелль Нильссон родился в 1949 году. За свою карьеру он сыграл в нескольких фильмах, однако массовому зрителю он известен по второй части классической трилогии о Безумном Максе, которая вышла на экраны в 1981 году. Кроме того, Нильссон был профессиональным тяжелоатлетом и выступал в олимпийских дисциплинах.

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