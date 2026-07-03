Землетрясение в Венесуэле повысило риск вспышек инфекций

Фото: AP/Matias Delacroix

Волна инфекционных заболеваний угрожает Венесуэле из-за прошедшего в стране разрушительного землетрясения. Об этом заявил директор департамента по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сиро Угарте на брифинге в ООН.

"Главным образом для людей, которые сейчас живут в местах временного размещения, существует повышенный риск вспышек заболеваний, от которых есть вакцины, таких как корь, дифтерия и коклюш", – приводит его слова РИА Новости.

Вместе с тем Угарте добавил, что также растет риск вспышек болезней, передающихся через укусы насекомых и воду, среди которых лихорадка денге, чикунгунья и диарейные заболевания.

ВОЗ приняла решение проводить точечную вакцинацию в самых густонаселенных убежищах, а ПАОЗ экстренно доставила в страну 6,2 тонны медикаментов и развернула две полевые больницы.

Однако, по словам Угарте, эти меры недостаточны. Основной упор был сделан на предотвращении эпидемий, восстановлении водоснабжения и экстренной иммунизации.

Ранее сообщалось, что Россия направит Венесуэле гуманитарную помощь: палатки для временного размещения людей, продовольствие, медикаменты и предметы первой необходимости. Кроме того, командируются специалисты в области обеспечения санитарно-эпидемиологического контроля.

Серия подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5 была зафиксирована в Венесуэле 24 июня. Землетрясение стало самым сильным в стране за последние 126 лет.

По последним данным, погибли 2 295 человек, еще 12 400 граждан получили ранения. Среди пострадавших оказались трое россиян. Национальный траур в республике в память о погибших продлится до 7 июля.