В арт-павильонах "Сделано в Москве" представлены лучшие товары столичных брендов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

В столице в арт-павильонах проекта "Сделано в Москве" представлены лучшие товары локальных брендов, которые можно приобрести в рамках городского проекта "Лето в Москве". Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Здесь продолжается прием заявок от предпринимателей, желающих интегрировать свои инициативы в программу: они могут участвовать в мероприятиях проекта, брендировать городские площадки, а также размещать продукцию в арт-пространствах столицы.

Арт-павильоны "Сделано в Москве" – это не просто торговые точки, а полноценные городские пространства для отдыха и досуга. Здесь можно укрыться от летнего зноя, провести время с семьей и друзьями, попробовать прохладительные напитки и легкие перекусы, а также познакомиться с продукцией московских производителей. В этом сезоне в павильонах представлено более 500 столичных предпринимателей.

Каждая площадка оформлена в уникальной стилистике и имеет собственную концепцию. Центральной точкой сезона стал арт-павильон "Летний маркет" на Болотной площади. Помимо торговой зоны, здесь организована насыщенная программа с участием столичных брендов и партнеров проекта: проходят концерты, кинопоказы, мастер-классы и другие активности.

Также на площадке работают фудкорт и открытые зоны отдыха с бадминтоном и настольным теннисом. Ассортимент товаров включает одежду, аксессуары, косметику и предметы интерьера от московских производителей.

В июне особой популярностью пользовались изделия локальных брендов – вязаные сумки и брелоки в виде батончиков "Рот Фронт" бренда "Мне окей", украшения Hitrospletenia, сумки Richet и шляпы Cardinal&Margo. Продукцией московских производителей активно интересовались и иностранные туристы, приобретая оригинальные товары в качестве сувениров и подарков.

Не меньший интерес вызывает павильон "Самовар" на Арбате, где представлены изделия в русском стиле: броши, шелковые платки с авторскими принтами, одежда с народными мотивами и декоративные аксессуары. Среди покупок – игрушки "Лефортовского фарфора", изделия бренда "Бакаут", кокошники ручной работы и сувениры с этническим оформлением.

На Новом Арбате работает павильон "Коробка конфет", созданный совместно с проектом "Московское чаепитие". Здесь востребованы чайные наборы, подарочные комплекты и дизайнерские сувениры. В "Воздушном шаре" на Трубной площади представлены детские товары: книги, игрушки, развивающие игры и канцелярия. Отдельным спросом пользуются познавательные издания о Москве и продукции российских издательств.

Для тех, кто хочет освежиться в жаркую погоду, работают павильоны с прохладительными напитками и мороженым – "Холодильник" на Тверском бульваре и "Фабрика мороженого" в районе "Музеона".

Ранее сообщалось, что в Москве на 12 июля запланирован масштабный костюмированный сап-фестиваль. Помимо заплыва, в парке "Серебряный бор" подготовлены лекции, мастер-классы, выступления артистов и бесплатные угощения. Фестиваль начнется в 09:00 и завершится в 20:00.