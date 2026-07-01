Участники "Лета в Москве" рассказали о преимуществах окружных площадок

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Участники проекта "Лето в Москве" рассказали о преимуществах окружных фестивальных площадок "Московских сезонов". Их слова передает сайт мэра и правительства столицы.

Предприниматели специально выбирают окружные площадки, которые находятся вдали от центра Москвы, так как именно там они могут познакомиться с местными жителями, узнать их быт и особенности района, а также обрести постоянных клиентов.

Одна из предпринимательниц Вера Элфайуми, чей павильон работает на пересечении улиц Молодцова и Сухонской, рассказала, что в точках, которые расположены вдали от туристических мест, клиенты уделяют больше внимания содержанию, а не яркой упаковке. По ее словам, они делают акцент на аромате свечей, диффузоров и парфюмированных спреев, которые продает женщина.

"Они подбирают его для себя и своего дома, поэтому тщательно изучают представленные композиции, а также просят сделать что-то особенное – добавить чуть больше лаванды или убрать пачули", – добавила предпринимательница.

Элфайуми также отметила, что на площадках в центре города покупатели чаще всего отдают предпочтения изделиям с русским колоритом – ярким шкатулкам или аромасвечам в тематически оформленной керамике. Она предположила, что их приобретают в качестве сувениров из Москвы, которые привозят друзьям и родным.

Кроме того, Элфайуми указала, что на окружных площадках предпринимателей быстро узнают, благодаря чему доверие к продавца растет, а с ним и количество постоянных покупателей. Она считает, что ключевым преимуществом данных пространств для бизнеса является отсутствие арендной платы. Сэкономленные деньги они направляют на развитие.

При этом Элфайуми подчеркнула, что на окружных площадках проходимость выше, чем на различных специализированных маркетах, а развлекательная программа здесь привлекает большое количество семей с детьми.

В свою очередь, Елена Скребкова, которая продает текстиль (летом – головные уборы, сумки, косметички и аксессуары для волос, а зимой – жилетки и фуфайки) на площадке, расположенной на улице Грекова, рассказала, что у нее можно купить уникальную продукцию, которой нет у крупных сетей или маркетплейсов. По ее словам, покупатели ее товаров ценят ручную работу как знак качества и внимания к деталям.

Предпринимательница принимает участие в проекте недавно, однако первый для нее фестиваль прошел легко. Она получила много положительных эмоций от общения с посетителями и персоналом "Московских сезонов". Скребкова отмечает, что подобные мероприятия позволяют бесплатно развивать свое дело, в том числе расширять аудиторию, заводить новые знакомства.

Между тем Анастасия Грищенко, которая продает на пересечении улиц Юровской и Соколово-Мещерской сделанные руками ее мастеров сувениры для всей семьи (3D-игрушки из пластика российского производства, украшения, вязаные сумки из бусин), указала, что подстраивает оформление и ассортимент товаров под тематику фестивалей.

"Атмосфера располагает к хорошему настроению, люди задерживаются, а это стимулирует торговлю. Местные жители знают, когда мы работаем, приходят за повторными покупками", – заявила предпринимательница.

Она выразила уверенность, что бесплатное предоставление торговых мест является спасением для малого бизнеса. Грищенко объяснила, что большую часть дохода "съедает" аренда торговой площади и зарплата продавцу. На окружных площадках, по ее словам, можно сэкономить и вложить средства в развитие бизнеса, что стимулирует предпринимательство.

Окружные площадки уже стали центрами общественной жизни, которые притягивают жителей различных районов Москвы. В частности, здесь дети могут понаблюдать за спектаклями, взрослые могут послушать музыку, а любители разнообразных активностей принять участие в соревнованиях.

Кроме того, хозяева кафе и закусочных предлагают гостям на завтрак, обед и ужин блюда из сезонных продуктов и освежающие напитки. В свою очередь, в торговых павильонах можно приобрести сувениры ручной работы.

Ранее сообщалось, что спецпроект "Время возможностей" в рамках "Лета в Москве" подготовил свыше 1,2 тысячи гастрономических спецпредложений – от скидок и сладких подарков до кулинарных мастер-классов в кафе и ресторанах.

К инициативе подключились не только сетевые организации, но и небольшие заведения. Для москвичей это шанс открыть для себя новые места и попробовать незнакомые блюда, а для бизнеса – возможность заявить о себе и привлечь новых гостей.