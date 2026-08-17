Экс-глава ЦРУ Панетта призвал НАТО провести "четкие красные линии" для России

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Россия становится угрозой для всей Европы, заявил бывший министр обороны США и экс-директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Леон Панетта. В связи с этим он призвал Североатлантический альянс определить "четкие красные линии" для Москвы.

"НАТО должна быть предельно бдительной", – сказал Панетта в интервью Bild.

По его словам, Россия якобы "пытается испытывать" обороноспособность альянса. Панетта также подчеркнул, что военные действия против европейских государств недопустимы.

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что европейские страны в будущем будут вынуждены наладить отношения с Россией. Политик также назвал заблуждением мнение о том, что вражда между европейцами и русскими заложена природой.

Между тем российские хакеры заявили, что получили документы, которые подтверждают непосредственное участие НАТО в ударах по территории РФ. По их словам, за каждой атакой дронов следует скоординированная работа западных экспертов по информационным операциям.