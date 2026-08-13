Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 августа, 04:12

Политика

Столтенберг заявил, что Европе придется восстановить отношения с Россией

Фото: depositphotos/gints.ivuskans

Европейские страны в будущем будут вынуждены наладить отношения с Россией. Таким мнением поделился бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью TVP World.

По его словам, сейчас отношения между Европой и Москвой плохие и могут оставаться такими долгое время. Столтенберг подчеркнул необходимость сильной обороны, чтобы "справиться с российским медведем", но допустил, что на определенном этапе "с ними можно подружиться".

Экс-генсек НАТО также назвал заблуждением мнение о том, что вражда между европейцами и русскими заложена природой.

Ранее президент Сербии Александр Вучич выступил с предостережением в адрес европейских стран, призвав их отказаться от расчетов на полное военное истощение России в украинском конфликте. Сербский лидер выразил сомнение в том, что Москва станет значительно слабее в результате затяжных боевых действий.

В МИД РФ заявили, что европейские страны открыто готовятся к потенциальному военному конфликту с Россией. В частности, в ведомстве указали на активную милитаризацию Германии. Российская сторона будет корректировать свои политические и военно-политические планы с учетом этого фактора.

Читайте также


политика

Почему россияне полюбили гулять на липовых свадьбах?

Тренд напрямую связан с тревожностью в обществе

Читать
закрыть

Как покупная еда становится смертельно опасной из-за инородных тел?

Чаще всего происшествия с едой случаются на производстве

Читать
закрыть

Почему треш-стримы продолжаются даже после запрета в РФ?

Эксперты уверены: даже страх применяемых мер остановит не всех

Читать
закрыть

Как устроен рынок платных помощников в Москве?

Отстоять очередь поможет трамидатор, а чтобы решить вопросы в городе можно найти "своего человека"

Стоимость простых поручений обычно начинается от 500–1 000 рублей в час

Читать
закрыть

Чем идентификация грибов при опасен сбор и помощи нейросетей?

Эксперты уверены: большую часть видов ИИ не определит

Среди зонтиков есть ядовитые виды, которые не распознаются по внешнему виду

Читать
закрыть

Как снизить риск меланомы и не пропустить первые признаки?

Для профилактики важно использовать SPF и быть осторожными у воды

Читать
закрыть

Как не просчитаться при выборе глэмпинга для отдыха?

При выборе стоит зайти в Реестр средств размещения, изучить сайт и почитать отзывы

Важно смотреть и на масштаб

Читать
закрыть

К чему приведет удаление сервисов "Яндекса" из AppStore?

Эксперты считают действия Apple конкурентной борьбой против российских разработчиков

Под удар попадут те программы, которые популярны в РФ и имеют западные альтернативы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика