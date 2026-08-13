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Европейские страны в будущем будут вынуждены наладить отношения с Россией. Таким мнением поделился бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью TVP World.

По его словам, сейчас отношения между Европой и Москвой плохие и могут оставаться такими долгое время. Столтенберг подчеркнул необходимость сильной обороны, чтобы "справиться с российским медведем", но допустил, что на определенном этапе "с ними можно подружиться".

Экс-генсек НАТО также назвал заблуждением мнение о том, что вражда между европейцами и русскими заложена природой.

Ранее президент Сербии Александр Вучич выступил с предостережением в адрес европейских стран, призвав их отказаться от расчетов на полное военное истощение России в украинском конфликте. Сербский лидер выразил сомнение в том, что Москва станет значительно слабее в результате затяжных боевых действий.

В МИД РФ заявили, что европейские страны открыто готовятся к потенциальному военному конфликту с Россией. В частности, в ведомстве указали на активную милитаризацию Германии. Российская сторона будет корректировать свои политические и военно-политические планы с учетом этого фактора.