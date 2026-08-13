Французский ПСЖ второй раз подряд выиграл Суперкубок UEFA

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Футболисты французского "Пари Сен-Жермен" со счетом 2:1 нанесли поражение английской "Астон Вилле" в матче за Суперкубок UEFA. Встреча двух команд проходила в Австрии.

В составе победителей отличились Хвича Кварацхелия, забивший на 20-й минуте, и Дезире Дуэ, поразивший ворота соперника на 61-й. У проигравших гол забил Брайан Маджо (45+1). Ворота ПСЖ защищал российский вратарь Матвей Сафонов.

Для ПСЖ это второй Суперкубок UEFA в истории. Впервые команда выиграла трофей в 2025 году, обыграв в финале английский "Тоттенхэм".

Ранее сообщалось, что сборная Ирана по футболу проведет предстоящей осенью товарищеские матчи с несколькими командами, включая российскую. Все эти игры запланированы на ближайшие три месяца.

Между тем клубный ЧМ по футболу может не состояться в 2029 году из-за отсутствия договоренностей между ведущими европейскими клубами и Международной федерацией футбола (FIFA) по поводу участия в турнире.