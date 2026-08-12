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12 августа, 23:58

Происшествия

Военный вертолет Apache потерпел крушение в Техасе

Фото: depositphotos/whitelook

Ударный вертолет AH-64 Apache потерпел крушение в городе Саладо американского штата Техас. Об этом сообщили в пресс-службе сухопутных войск США.

На месте происшествия уже работают местные экстренные службы и представители правоохранительных органов. Вертолет дислоцировался на военной базе Форт-Худ.

По данным ABC News, в результате крушения погибли двое военных. На месте падения вертолета образовался пожар. Другие подробности случившегося выясняются.

Ранее вертолет Sikorsky S-64 потерпел крушение в американском городе Ричфилд штата Юта. Инцидент произошел утром 7 августа, на борту воздушного судна находились два человека.

Еще одна трагедия произошла в Греции, где два вертолета столкнулись во время тушения лесного пожара. Всего на борту вертолетов были четыре человека. Два человека были найдены живыми, а еще двое – без признаков жизни.

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